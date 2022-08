V téhle podobě ji neznáte: Bývalá Miss oddává zamilované páry. Sama je stále svobodná

Jana Doleželová Foto: se souhlasem J. Doleželové

“Za oddacím stolem s těžkým řetězem kolem krku to není snadné, ale možná mnohem snazší než stát před oltářem," řekla Super.cz Jana Doleželová, která sama své oficiální "ano" ještě žádnému muži neřekla. "Oddávala jsem poprvé, ale rovnou tři svatby za sebou," prozradila, že měla pořádný fičák.

Jana je už čtyři roky členkou zastupitelstva města Říčany, a tak je ráda, že si roli oddávající mohla vyzkoušet.

Dál by se ale mohla věnovat modelingu, protože má výbornou postavu. Klíčem k úspěchu je prý pohyb. "Jde to trošku hůř, ale hodně sportuju. Běhám, jezdím na kole, hraju golf, plavu, v zimě se věnuju skialpinismu. Intenzivní pohyb mám často, pak si můžu dovolit hřešit," řekla nám. "Občas si dám dort i v 8 večer, není to pravidlo, ale dám si ho," dodala. ■