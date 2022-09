Blíží se jejich třetí výročí svatby a líbánky stále v nedohlednu: Sympatický zpěvák má s manželkou co dohánět

Petr Pecha Super.cz

„My jsme na dovolené byli, ale pořád jsme si neřekli, že to jsou líbánky. Měli jsme velmi hezkou dovolenou před svatbou, byli jsme na Kypru, a to bylo fakt super, ale že bychom už podstoupili regulérní líbánky, tak to ještě ne. To musíme napravit," svěřil se.

Petr má navíc plné ruce práce. Teď se především těší na premiéru muzikálu Okno mé lásky, který je sestavený z hitů kapely Olympic a bude mít premiéru 3. listopadu v pražském Divadle Broadway. „Celé to bude velmi mladistvé, protože se to odehrává v takovém prostředí plném grafitty a prostředí street artu, takže se na to velmi těším. Já navíc hudbu Olympicu miluji, jako kluk jsem měl kapelu, se kterou jsme hrávali jejich písničky,“ neskrýval Petr své nadšení během rozhovoru.

S Petrem Pechou jsme si povídali během charitativní akce Golf s nadějí. Právě hraní golfu si zpěvák zamiloval, proto se rád této události zúčastnil. „V posledním roce jsem mu extrémně propadnul, nikdy jsem to neměl tak intenzivní, jako teď. Navíc mám kousek za Prahou možnost se chodit vyblbnout,“ dodal Petr Pecha. ■