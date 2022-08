Nic bláznivějšího neuslyšíte: Honzovi Dědkovi běhá ve snu Suchánek, Taclík nebo Ježková

Honza Dědek si doslova splnil sen. FTV Prima

To je tedy pořádný úlet. Moderátor Honza Dědek se rozpovídal a mohlo by se zdát, že mluví z cesty. "Přijíždím ke Švandovu divadlu jako řidič tramvaje, za pět minut začíná natáčení a najednou všechno a všichni kolem mě zamrzají," popisuje.

Že už to nemůže být podivnější? Opak je pravdou.

"Vidím frontu lidí u pokladny, za kterou sedí Jitka Ježková, dělám si selfíčko s Valentýnkou Bečkovou, kabát odkládám u šatnářky Sandry Pogodové, stavím se na baru, kde si na chlebíčku pochutnává Sára Rychlíková s Bobem Jaškówem, vedle někoho fotografuje Jan Saudek a před ním u stolu sedí nad novým scénářem Michal Suchánek. Za barem je Anička Kameníková a jídlo roznáší Marek Taclík," vypráví.

"Do toho úplně nesmyslně přichází v běžeckém Gábina Soukalová, mám vstupenku na vlastní představení, tu mi trhá Karel Zima a Tomáš Měcháček nabízí víno, které dávám ho na stůl Jirkovi Strachovi a Janě Bernáškové," popisuje svůj bláznivý sen, který se ovšem stal skutečností. Přesně tak bude vypadat nová úvodní znělka pořadu 7 pádů Honzy Dědka, která je plná celebrit.

Honza Dědek si splnil sen.

FTV Prima

Slavné osobnosti si Honzu Dědka musely opravdu oblíbit, protože jejich jediným honorářem za natáčení byla lahev vína. "Jsou to lidi, kteří pořadem za těch jedenáct let prošli. Obvolal jsem je, jestli by byli tak hodní a objevili se ve znělce. Všichni to udělali za lahev vína. Dodnes jsem z toho ve velmi příjemném šoku. Nečekal jsem, že když zavolám den dopředu, jestli nemají čas a chuť si zahrát ve znělce, přijdou," raduje se Honza Dědek. ■