Jakub Štáfek natáčel drsnou filmovou bouračku: Podívejte se do zákulisí

Jakub Štáfek Super.cz

V průběhu natáčení ale za volantem seděli kaskadéři, nikoli sám herec. Jelikož má ale Kuba rád adrenalin, nevadilo by mu, kdyby si za volat musel sednout on.

„V tomto případě není vidět do auta, takže je to jedno, ale divák je jinak neoblomný a nekompromisní. Kdyby bylo vidět, kdo tam sedí, tak bych to dělal sám. Nebál bych se, ale v tomto směru je to zbytečné,“ řekl Super.cz.

Sám Jakub se ale ve skutečnosti snaží za volantem chovat zodpovědně. „Já jsem opatrný řidič. Nejsem moc na rychlou jízdu, jsem spíš na offroad. Mám rád bahno, lesní cesty, pole, louky. Takže to mě baví."

A co je pro Jakuba Štáfka větší adrenalin, box, nebo jízda autem? „Určitě box," dodal herec. Ve filmu Zatmění, který má prvky chladného severského dramatu, se dále objeví např. Ján Jackuliak, Jan Zadražil či Tereza Švejdová. ■