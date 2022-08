Pavlu Tomicovou opustil manžel kvůli mladší herečce. Kolegyně (37) Tomicové ze Slunečné je prý navíc těhotná

Pavla Tomicová kvůli rozchodu i výrazně zhubla. Herminapress

Letos se pohublá objevila i na karlovarském filmovém festivalu, kde ji doprovázel syn Adam. Nepřítomnost manžela tehdy vysvětlovala jeho pracovními povinnostmi.

Rozchod totiž tajila do poslední chvíle. Důvodem rozpadu manželství je ve skutečnosti jiná žena – herečka Kristýna Kociánová (37), kterou diváci stejně jako Tomicovou znají ze seriálu Slunečná. Aby to bylo ještě složitější, Kociánová je těhotná.

„Když mu Kristýna sdělila sladké tajemství, konečně měl pořádný důvod Pavlu opustit. Je to srab jako všichni ostatní chlapi,“ citoval Blesk, který nový pár zvěčnil na fotkách, kolegyni Tomicové. Ta se prý stáhla do ústraní a bála se, kdy se všechno provalí.

„Pořád se strachovala, co tomu řeknou lidi. No co by řekli? Že je Ondra pěknej pacholek! Nic víc,“ dodala kolegyně. S Ondřejem Malým má Tomicová dceru Anežku (22), z prvního manželství pak syna Adama (30).

Herečka Kristýna Kociánová byla dříve známá rolemi nenápadných šedých myšek. Diváci ji znají ze seriálů Přístav či Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila boubelatou sestřičku Mirku. Později si zahrála sexy moderátorku Sabinu v seriálu Krejzovi nebo ulítlou herečku Eriku ve Slunečné. ■