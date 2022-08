Místo rohlíčku pivečko. Zpěvák (✝51) s poetickou duší se propil až k smrti

Petr Novák Profimedia.cz

Byl okouzlující, melancholický, romantický… „Rozhodně nepatřil do tohoto století,“ řekla o Petru Novákovi (6. 9. 1945-19. 8. 1997) jeho manželka Eva Jakoubková (✝53). Na tom se shodli všichni lidé, kteří ho znali – noblesní zpěvák se hodil spíš do dob hrdinů rytířských balad a eposů. Jako dvorný muž považoval políbení ruky dámě za samozřejmost a se svou poetickou duší by hravě strčil do kapsy i většinu středověkých trubadúrů.