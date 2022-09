Playmate musela přibrat 8 kilo. Tuk si pak při nebezpečné operaci nechala vpravit do zadku! Takhle teď vypadá s novým pozadím

Denise Ayverdi Herminapress

"Zadek mám vyplněný vlastním tukem. Nechtěla jsem silikon. Nechala jsem si udělat výplň v Turecku, v Istanbulu. Každý třítisící člověk u této operace umírá. Je to hodně nebezpečná operace, ale já jsem o to moc stála, " řekla Super.cz Denise.

Tuk Denise vzali z břicha. "Musela jsem nejdřív přibrat osm kilo, dva měsíce jsem hodně jedla. V lednu jsem pak odletěla na operaci. Už nikdy nebudu mít tuk na břiše, ten je odsátý. Já budu už do smrti přibírat jen do zadku. Mám to teď vyvážené s prsama," prozradila milovnice plastik.

"Už od patnácti let miluju plastiky. Chtěla jsem být Playmate, můj vzor byla Pamela Anderson. Kvůli ní jsem začala s plastikami. Chlapi jsou vyřízení. Momentálně se rozmýšlím, jestli jít do vztahu," uzavřela. ■