Hvězda seriálu Novy utajila svatbu. Kráska vietnamského původu je už 9 měsíců vdaná. Ukázala snubní prsten

Vindy Krejčí Super.cz

"Nosím tolik šperků, že to moc lidí nepostřehlo," řekla Super.cz s úsměvem Vindy. "Jsem třičtvrtě roku šťastně vdaná. Manžel je stylista, jsme spolu devět let. Svatba byla malá, o nás, žádná obr vietnamská veselka, bylo nás do stovky," prozradila Vindy.

Svatební cesta nebyla zahraniční. "Udělali jsme si adrenalinovou svatební cestu, lezli jsme po skalách, obdivovali Moravu," prozradila modelka a herečka.

Vindy se věnuje stále modelingu i přesto, že měří pouhých 162 centimetrů. "Zaměřuji se spíše na focení. Stále se modelingu věnuji, ale mám také svůj podcast a hraju v seriálu Praha den a noc. Baví mě to," dodala Vindy Krejčí. ■