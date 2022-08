Táňa Pauhofová čeká miminko s o deset let mladším manželem. Herečka se pochlubila těhotenským bříškem

Táňa Pauhofová je ve finální fázi těhotenství. Super.cz

To, že je v očekávání, neměla Táňa Pauhofová (39) potřebu sdílet s celým světem a spíš si radostnou informaci nechávali s o deset let mladším manželem Jonatánem Pastirčákem pro sebe. Nyní už je slovenská herečka v pokročilém stádiu těhotenství a bříško hrdě prezentuje.

„Zatím se cítím výborně. Mám lepší i horší dny, ale celkově jsem v očekávání a šťastná,“ řekla Super.cz se herečka během své poslední návštěvy České republiky, když si přijela vyzvednout kočárek pro miminko.

Filmová představitelka Lídy Baarové ze stejnojmenného filmu prý měla začátek těhotenství náročný, a to zejména proto, že ještě plnila nasmlouvané pracovní povinnosti, nyní už se ale vše dostává do harmonie. „Myslím si, že nejsem výjimečná v tom, že bych to měla jiné jako ostatní těhotné ženy. Byly i velmi těžké dny, ale věřím, že to bude s perfektním závěrem,“ usmívá se Táňa.

Pauhofovou dělí od porodu už jen krátká doba, ale technicky není na příchod nového člena rodiny stoprocentně připravená. „Nepatřím mezi ženy, které to mají od začátku perfektně nachystané. Někomu by se mohlo zdát, že to nechávám na poslední chvíli, ale já věřím, že to stihnu. Pěkně, postupně, pomalu, bez nějaké hysterie,“ dodává vyrovnaně herečka.

Rusovlasá kráska si pro miminko pořídila kočárek v neutrální barvě. Neposloužil tedy jako nápověda pro prozrazení pohlaví miminka. S touto informací se herečka do médií nešíří.

„S manželem nejsme gendrově zaujatí tak, že holčička musí být růžová a kluk modrý nebo zelený. To nám nehrozí, neprožíváme to a naopak nás to baví porušovat,“ vysvětluje Táňa Pauhofová, která během videorozhovoru nechtěla konkrétně prozradit, jestli se jí narodí holka, či chlapec. „Není to tajemství, ráda prozrazuji pohlaví miminka blízkým lidem osobně, tohle není osobní, když nevidím do očí, tak se mi o tom mluví těžko,“ dodala s tím, že jméno už mají pro svého potomka vybrané.

Pauhofová odpověděla i na naši otázku, jestli bude její manžel Jonatán Pastirčák u porodu. „Ano, chtěl by být,“ uzavřela s úsměvem Táňa Pauhofová. ■