Lilly Becker prostě miluje zrzky: Našla si dokonalého dvojníka svého exmanžela Borise Beckera!

Lilly Becker s novým přítelem na jachtě na Formenteře Profimedia.cz

Bývalá holandská modelka Lilly Kerssenberg, která v roce 2009 uhranula někdejší tenisovou hvězdu Borise Beckera (54) natolik, že si ji po krátkém vztahu vzal za ženu, má jasný typ, co se mužů týče. S Beckerem jí to sice nevyšlo, ale na první pohled to vypadá, jako by se nikdy nerozešli. Její nový přítel Thorsten Weck je totiž Beckerovou téměř dokonalou kopií.