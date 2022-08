Láska na každém kroku. Rebel Wilson nemohla odtrhnout rty od své nové partnerky

Rebel Wilson s přítelkyní Ramonou Profimedia.cz

Tu teď, zdá se, našla a hereččina spokojenost je vidět na každém kroku. Před pár dny fotografové pár zastihli v Beverly Hills při polibcích na chodníku. Svou známost Wilson zveřejnila v červnu, údajně proto, že jí měl australský deník vyhrožovat, že informaci o její orientaci publikuje sám.

Pro herečku jde o první vztah se ženou a o první veřejnou známost po rozchodu s podnikatelem Jacobem Buschem, s nímž byla dokonce zasnoubená.

Rebel Wilson proslula převážně komediálními rolemi, ta další bude ve filmu z tenisového prostředí Double Fault. Ve vážné poloze se pak objeví v nezávislém dramatu The Almond and the Seahorse. ■