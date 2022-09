Pět tipů jak ušetříte na dětech, aniž by strádaly

Buďme upřímní - v současné době vysoké inflace šetříme na všech frontách. Proto vám přinášíme pět tipů, jak rafinovaně ušetříte na výdajích pro vaše nejmilovanější a přesto jim nic neodepřete.

A zde je těch pět slibovaných tipů jak ušetřit:

1. Hračkový swap

Možná vás to už napadlo, možná ještě ne. Co takhle si občas vyměnit již okoukané hračky s jinými rodinami? Čím více rodin z vašeho okolí se do takového hračkového swapu zapojí, tím lépe. Výběr hraček na výměnu tak bude pestřejší. Takto můžete vyměňovat donekonečna. Úspěch zaručen a peněženky zůstanou netknuté.

2. Oblečení z druhé ruky

Pokud jste kouzlu second handů už podlehli, pak dobře víte, že v dnešní době v sekáči seženete i naprosto cool a jedinečné kousky. Často dokonce naprosté značkové skvosty. A co je nejdůležitější, tahle paráda vás vyjde doslova na pár kaček.

FOTO: Rebeka Fresshion

Co si ale budeme povídat, někdy je běhání po sekáčích pěkná otrava. Jde to ale i jinak! Objevili jsme pro vás online dětský second hand BRUMLA.CZ. Týdně v něm přibývá až 18.000 novinek, což je skutečně mazec. Takže pozor na závislost! Za vše mluví zástupy věrných fanoušků a jejich nadšené recenze.

A jak „oblečky z druhé tlapky“ sluší malým zákazníkům? Na to se můžete mrknout sem.

Jak „oblečky z druhé tlapky“ sluší malým zákazníkům

FOTO: Hana Kronďáková

Co říká na nákupy na Brumla.cz věrná zákaznice Rosa Mitnik?

Věrná zákaznice Rosa Mitnik

3. Antikvariáty a knihovny a antikvariáty

Které dítě nemiluje pohádku před spaním? I knihy můžete koupit na internetu levně. Nabídka online antikvariátů je nekonečná a vy nemusíte nikam běhat. Vyzkoušeli jsme za vás Knihobot.cz.

Pokud nechcete za knihy utratit vůbec nic, jsou právě pro vás vhodné knihovny. Ty jsou skvěle vybavené, dětská oddělení nevyjímaje. Většina knihoven má k zapůjčení také deskové hry včetně těch pro nejmenší děti od 3 let. Zapůjčit si můžete také Kouzelné čtení od Albi.

4. Výlety vlakem

Při aktuálních cenách benzínu se cesty vlakem opravdu vyplácejí. Vlaky mají pro děti odjakživa své kouzlo a moderní soupravy poskytují i dostatek pohodlí. Inspiraci na váš rodinný výlet najdete třeba v aplikaci Vlakem na výlet.

Tip navíc: Věděli jste, že veřejná doprava po celém Německu teď stojí jen 9 euro na celý měsíc?

5. Muzea

Dnešní muzea už nejsou pro děti vůbec nezáživná. Mnoho z nich má interaktivní instalace, dětské expozice a pohybové prvky. V Praze můžeme doporučit například Zemědělské muzeum a jeho gastrozónu s opravdovým obchodem a kasou, kterou můžou děti ovládat. Nebo Muzeum hudby, kde si děti mohou vyzkoušet opravdové nástroje. V Národním muzeu doporučujeme expozici Okna do pravěku a dokonce tam najdete dětskou hernu Myšárium. Vzhůru do muzeí!