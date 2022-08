Drsňák Rytmus v kombinaci s Evou Holubovou? V nové řadě Talentu bude veselo

Rytmus se objeví v porotě Talentu. FTV Prima

Jasná je i dvojice moderátorů. Stejně jako v poslední řadě soutěží provedou David Gránský (30) a Jasmina Alagič (33). Pro tu si tvůrci Talentu připravili i jedno velké překvapení. Drsný rapper totiž v jednom díle zasedl do poroty.

„Bylo to pro mě fakt velké narozeninové překvapení. Vůbec jsem to netušila. Paťovo účinkování v Talentu hodnotím velmi pozitivně. Pro mne osobně o to pozitivnější, že bylo krásné, že jsme spolu po prvně na něčem společně pracovali. Zrovna to bylo na den mých narozenin, takže to byl pro mne opravdu dáreček,“ těšilo Jasminu, jež svého manžela vychvalovala do nebes.

„Myslím si, že byl přesně takový, jako Paťo je ve skutečnosti. Velmi lidský, empatický a mám pocit, že mu jistá vystoupení vybila pojistky a že ani nečekal, jaké rozmanité talenty tato show skrývá,“ dodala.

Z nečekaných hostů se v porotě Talentu představí také herečka Eva Holubová (63) nebo nebo hudebník Marián Čekovský. Ze zahraničních účastníků se do boje talentů zapojí kromě Čechů a Slováků vzhledem k současné situaci nejvíce zahraničních soutěžících z Ukrajiny.

Kromě tradičně silného zpěvu bude z uměleckých disciplín letošnímu ročníku dominovat akrobacie. Po několika letech se navíc vrací živé semifinále, takže po dvanácti castingových dílech čeká soutěžící semifinále a finále, kde už budou rozhodovat jen diváci. Poslední ročník Talentu vyhrála taneční skupina Diamonds. ■