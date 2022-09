Dana Morávková odhodila šaty a ukázala, díky čemu nestárne

Dana Morávková v jedné ze svých nejvíce odvážných kampaní pro kosmetiku Canneff Foto: canneff.com

Danino okolí ví, že je opravdu perfekcionistka. Každou spolupráci velmi pečlivě zvažuje a v žádném případě svou tvář nepropůjčuje projektům, které nemá osobně ozkoušené a za jejichž kvalitu nemůže ručit.

Perfekcionistka ve všech ohledech

Jedním z důkazů jsou například precizně řemeslně zpracované kabelky Elega. Kdykoliv ji potkáte, má přes rameno právě kabelku této značky. Nic jiného.

Své může vyprávět i Lenka Průšová, spolumajitelka a autorka receptur české prémiové kosmetiky Canneff®. „Před třemi lety jsem paní Danu požádala o promo fotky k naší anti-agové řadě pro citlivou pleť, chtěla jsem je umístit do vánočního katalogu. Tam nakonec byly, ale až na další Vánoce. Nejdřív totiž přípravky skoro tři měsíce zkoušela, než nám na spolupráci kývla. Byly to týdny tortury. Ale od té doby nás nevyměnila,“ dodává teď už s úsměvem Lenka Průšová.

Odvážná kampaň pro kosmetiku Canneff

Poslední a zatím nejodvážnější snímky pro Canneff® vznikly u příležitosti inovace enzymatického krému.

Fermentovaný CBDenzym cream – intenzivní anti-age kúra z portfolia Canneff®. Kromě enzymu obsahuje i ceramidy, CBD, kyselinu hyaluronovou, prebiotika, mangové máslo či moringový olej

FOTO: canneff.com

„Jeden z našich nejúčinnějších produktů byl enzymatický krém, absolutně nabouchaný anti-age koktejl. CBD, kyselina hyaluronová, ceramidy, prebiotika. Pro zvýšení účinku jsem tam dala i enzym subtilisin, který dokázal odstranit odumřelé svrchní vrstvy pokožky, protože se díky němu lépe vstřebávaly všechny aktivní látky. Bohužel dodal přípravku typický zápach a některé zákaznice ho nebyly schopny přijmout. Po dvou letech hledání se na výstavě v Paříži podařilo objevit absolutní novinku – fermentovaný enzym z papáji. Má stejný účinek, avšak na rozdíl od původní varianty krásně voní. K Dance jsem přišla s prosíkem, že když se po takové době podařilo Canneff® Fermentovaný enzymatický krém doladit k dokonalosti, zaslouží si dechberoucí propagaci. Zároveň jsem nějak intuitivně chtěla zdůraznit, že je potřeba používat ho i v oblasti krku a dekoltu. Uživatelky na to často zapomínají, a tak celkový omlazující efekt nebývá tolik komplexní. Že ale Danka po měsíční kúře s fermentovaným enzymákem skočí v plavkách do jezírka, v to jsem ani ve snu nedoufala,“ popsala průběh focení Lenka Průšová.

Poslední novinka Canneff® nasadila na poli kosmetické péče laťku hodně vysoko. Minimálně Dana Morávková vypadá jako po elixíru mládí. Posoudit to můžete sami. ■