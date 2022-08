Po svatbě má Karlos Vémola s Lelou velké plány: Doufám, že budou minimálně dvojčátka, přeje si bijec

Karlos Vémola Super.cz

Od svatby s Lelou Vémolou (33) se šuškalo, zdali prsatá blondýnka není se zápasníkem již potřetí těhotná. Sama to ale vyvrátila. To nemění nic na tom, že by Karlos chtěl se svojí ženou další děti. „Já doufám, že budou minimálně dvojčátka a je jedno jestli to budou dva kluci nebo dvě holky. Děti jsou radost,“ svěřil se Super.cz zápasník MMA.

S Karlosem jsme si povídali na čtvrtém ročníku charitativní akce s názvem Golf s nadějí. Slavný Terminátor se tu objevil především proto, že se dražila jeho fotografie.

Hraní golfu ale Karlos zatím nepropadl. „Vůbec nic mi to neříká. Zatím mě to neláká, je to taková hra pro důchodce,“ zavtipkoval během rozhovoru Karlos, který s Lelou plánuje svatební cestu, a svou milovanou nechá vybrat místo, kam se vydají. ■