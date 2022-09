Karolína Mališová se rozpovídala o dovolené na Maledivách. Neuvěříte, co ji tam překvapilo

Karolína Mališová Michaela Feuereislová

Modelka Karolína Mališová si splnila svůj cestovatelský sen. S přítelem Jakubem si užívala romantickou pohádku na Maledivách. „ Oba dva jsme si to tak nějak vysnili a myslím si, že to bude fajn,“ sdělila Kája Super.cz.

A fajn to opravdu bylo. „Doporučila bych to každému, kdo se chystá někam na dovču a chce něco zajímavějšího než klasické Řecko, Chorvatsko či Itálii. Doporučuji Maledivy," prozradila nám kráska po návratu do Česka.

Sama modelka často říká, že bez sluníčka by dlouho nezvládla být a co si budeme povídat, její sexy postava do plavek prostě patří. Navíc být na Maledivách může být pro mnoho Čechů velká výzva a překvapení. Na těchto ostrovech totiž místní netolerují alkohol. Zamilovaný pár ale tuto skutečnost vzal nakonec mile rád v potaz. „Měli jsme detox, protože na ostrově není alkohol. Nakonec to ale vlastně mělo své,“ dodala krásná Karolína Mališová. ■