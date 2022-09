Roste jako z vody: Půvabná zpěvačka se po roce pochlubila krásnou rodinou a rozkošnou dcerkou

Michaela Gemrotová Štiková Foto: Lenka Hatašová

„Jiřík slavil krásné životní jubilem. Není vůbec jednoduché pro něj vybrat dárek a tak jsem se rozhodla, že po dobu celého roku ode mě dostane dárky v podobě různých zážitků - koncerty, cestování a tak podobně a mimo jiné právě rodinné focení,“ sdělila pro Super.cz zpěvačka.

Prvním dárkem pro manžela bylo právě focení v ateliéru. „Lenka Hatašová je nejen výjimečná fotografka, ale také člověk, a proto byla jasná volba a s vizážistou Zdeňkem Fenclem tvoří jedinečný tandem. Máme opravdu nádhernou vzpomínku,“ dozvěděli jsme se od zpěvačky. Malá dcerka dělá nejen svým rodičům, ale celé rodině velkou radost.

„Anežka na konci května oslavila 1.narozeniny. Nejde vyjádřit slovy, co k ní celá rodina cítíme, obohacuje naše životy do absolutního maxima," řekla Míša. Zpěvačka se také pomalu vrací do pracovního procesu, na divadelních prknech se představí například v prosinci v muzikálu s hity Janka Ledeckého Vánoční zázrak, který se vrací po letech do Divadla Broadway. „Vracím se výjimečně. Bude to 21 představení, jsme na to dvě, takže to bude nárazovka,“ řekla Super.cz zpěvačka, která představení odehraje letos v prosinci v alternaci s Lucií Vondráčkovou. ■