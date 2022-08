Prožívá těžké chvíle. Tatínek českého muzikálového zpěváka má rakovinu plic. Lékaři bojují o jeho život

Radim Schwab

"Bohužel, je to tak. Tatínek bojuje s rakovinou plic, svůj čas chci věnovat tátovi, jezdím Praha- Mnichov, snažím se tam být co nejvíce," řekl Super.cz Schwab.

Tatínek se snaží bojovat, má za sebou chemoterapie, během následujících týdnů by se měl dozvědět, zda léčba zabrala. "Jeho brácha umřel na rakovinu slinivky, rok jsem ho neviděl a pak jsem mu šel na pohřeb. To už nikdy začít nechci. Pevně věřím, že to táta dá, je to bojovník a já mu chci být nablízku, co nejvíce to půjde," upřesnil zpěvák

Dál bude účinkovat v již nastudovaných muzikálech, o nových projektech ale v tuto chvíli neuvažuje. "Budu samozřejmě na představení dojíždět, ale že bych zkoušel měsíc v kuse denně něco nového, to určitě ne. Ani by to nešlo, opravdu chci být hlavně co nejvíc s tátou," dodal zpěvák, který je například hvězdou muzikálu Robinson Crusoe.

Ten se vrací v září po létě, kdy se hrálo na otevřených scénách na pražských zámcích opět do Divadla Na Maninách. ■