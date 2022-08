Nadávali jí, že vypadá jako svalnatý chlap, to už je ale minulost. Hanka Mašlíková už má zase zpět ženské křivky

Hana Mašlíková Foto: se souhlasem Pavla Krejzlíka

"Samozřejmě cvičím dál, to mě nepustilo, ale změna je v tom, že jsem začala normálně jíst. Trvalo mi po závodech asi měsíc a půl, než to mozek pustil. Dám si, na co mám chuť, vlastně jsem začala žít normální život," řekla Super.cz s úsměvem Mašlíková.

Je ráda, že jí už nechodí drsné zprávy komentující její svalnatý vzhled. "Žádný z těchto hnusných komentářů nebo zpráv a nevyžádaných názorů mě neodradil od mého snu. Ani jednou jsem nezapochybovala o své cestě. Ale neříkám, že to bylo příjemné číst. Momentálně jsem ráda, že nic podobného teď nepřichází," upřesnila moderátorka.

Hanka své křivky vystavila u lékaře, kde si byla nechat zkontrolovat znaménka. "Chodím pravidelně na kontroly k panu doktorovi do Brna, v mládí jsem se hodně opalovala, nechránila jsem se a kůže si to pamatuje. Mám strach, to nezastírám. A vždycky, když se mi něco nezdá, raději hned zajdu. Lépe chodit častěji a bezdůvodně, než přijít pozdě," dodala Mašlíková. ■