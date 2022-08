K pětkám si přidala další zátěž: Přítelkyně moderátora Petra Vágnera s ním poběží extrémní závod

Petr Vágner a Silvie Vlčková Foto: Se souhlasem P. Vágnera

Čeká je závod Beskydská sedmička, ve kterém musí v přísném časovém limitu zdolat sto jedna kilometrů z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm přes sedm beskydských kopců s celkovou nastoupanou nadmořskou výškou 5 500 metrů. Nebudou spát, nebudou mít čas na pořádné jídlo, poběží za každého počasí celou noc, celý den a možná ještě déle. Dvacet devět hodin pekla, přesto se oba těší.

„Byl to můj nápad. Silvii ale vůbec nepřekvapil. Je zvyklá, že s takovými nápady přicházím. Už jsme spolu pár závodů běželi, ale žádný takhle extrémní,“ přiznává Petr Vágner. „Běhal jsem v Ománu, Dubaji, Austrálii, v Česku k těm náročnějším patří třeba Vltava Run, který se normálně běží ve štafetě, ale já jsem se rozhodl zaběhnout těch 360 kilometrů sám. Vždycky mi kamarádi říkali, že jsem blázen, že to nemůžu zaběhnout, a to mě motivovalo, abych to nevzdal,“ popisuje Petr Vágner.

Na závod Beskydská sedmička se Petr se Silvií připravují poctivě cvičením, ve fitku prakticky nesundají zátěžovou desetikilovou vestu, v nohách mají za poslední dva měsíce stovky kilometrů v terénu. Při jednom z tréninků si ale Petr přivodil bolestivé zranění. „Při jednom seběhu z kopce jsem uklouzl a s desetikilovou vestou upadl na záda. Hnul jsem si s bederní páteří. Takže nemocnice, fyzioterapie, odpočinek. Bude to určitě handicap, doufám, že kvůli zádům nebudu muset předčasně skončit. Určitě to nechci vzdát,“ doufá Vágner.

„Snad ho nebudu muset nést na zádech já, toho se bojím nejvíc. Ale snad ne, už vypadá dobře,“ směje se sympatická Silvie, pro niž bude Beskydská sedmička prvním extrémním závodem. „Je to šílené, naštěstí nevím, do čeho jdu, a to je možná lepší. Běhali jsme už spolu několikrát Krkonošskou padesátku, tam jsem si také nejdřív říkala, že to nedám, ale docela to šlo. Tohle bude asi náročnější. No ale po závodě si řekneme, jestli jsme pořád spolu. Nejdeme si pro vítězství, chceme to dokončit v časovém limitu, doběhnout a přežít. To je náš cíl,“ dodala Silvie, která má díky tvrdým tréninkům dokonalou postavu, s níž se bude brzy snažit zabodovat v klání bikini fitness. ■