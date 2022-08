Eva Burešová už je z porodnice doma, a vysvětlila, proč syn dostal jméno Tristan William. Kritikům poslala ostrý vzkaz!

Eva Burešová a Přemek Forejt jsou šťastnými rodiči. Michaela Feuereislová

„Tak jsme toho malého pořádně přivítali a s nejbližšími seznámili. Jeden z nejodvážnějších rytířů kulatého stolu Tristan a největší z dramatiků William, to jsou jména, která nosí náš syn a já věřím, že mu dají silný základ. Cítím se nádherně, úžasně, božsky. Ale o tom až jindy. Každopádně jsem nějakou dobu teď nebyla pořádně na těch internetech, takže jsem se nedostala k tomu, jakou debatu u některých lidí Tristanovo jméno vyvolalo,“ nechala se slyšet Burešová.

Ta má ale pro všechny kritiky jasný vzkaz. Podobnou zkušenost má totiž i se svým prvním synem Nathanielem. A že by se mu kvůli neobvyklému jménu někdo smál? Prý naopak!

„Tak bych jen chtěla říct, že to vyvolalo debatu i u Nathana a za celých 5 let se mu nikdo nikdy nesmál. Já totiž neznám žádné lidi, kteří by se někomu smáli za jméno. To většinou totiž dělají jen dospěláci na internetu. Dospěláci na internetových diskuzích smějící se miminkům za jejich jméno. Nejvíc. Další z věcí, co mě k tomu napadá, je, že raději Tristan William než šedesátiletý Mirek, který řeší na internetu jméno cizího dítěte,“ uzavřela rázně pyšná dvojnásobná maminka, jejíž současný partner má ještě z předchozího vztahu dceru Stellu. Rodinka se tak pěkně rozrostla. ■