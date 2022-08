Moderátor Vlasta Korec slavil 50 ve velkém stylu, ale stále jako ženáč: S manželkou se přitom rozešli už před 4 lety

Vlasta Korec Michaela Feuereislová

Velkou narozeninovou párty uspořádal v restauraci s výhledem na Národní divadlo moderátor Vlasta Korec. "Původně jsem chtěl padesátiny oslavit v soukromí, ale kamarádi říkali, že to stojí za zaznamenání," vysvětlil Super.cz, proč na oslavu pozval i média.

"Někdy si říkám, že pětka a nula jsou strašné číslo, ale ono to běží samospádem, tak to neřeším. Muži zrají jako víno, zatímco ženy odkvétají. Tím se jich tedy nechci dotknout. Snažím se prožívat každý den co nejlépe, bavím se, mám kolem sebe skvělé lidi. Jsem spokojený, zdraví slouží. Na nic si nestěžuji," řekl nám Vlasta.

A čemu se Vlasta aktuálně věnuje? "Pořád jezdím závody, offroad maratony, teď se chystám do Afriky. Potápím se, jezdím na motorce, žiju adrenalinovými chlapskými sporty a moje hračky jsou velké a krásné," vypočítal Korec, jehož můžeme stále slýchat v rádiu i vidět na obrazovce Primy ve Vychytávkách. "Do toho moderuji různé akce. Někdy je toho víc, jindy míň, ale pořád je to tak akorát. Jsem spokojený člověk," doplnil.

Zajímal nás i jeho soukromý život. Žádnou partnerku jsme vedle něj na oslavě nezaznamenali, i když víme, že už se před několika lety rozešel s manželkou Magdalenou, s níž má dceru a syna. "Už to jsou čtyři roky a musíme ještě oficiálně ukončit náš vztah, i když už nesdíleme ani dům ani lože. Jedna kapitola se musí nejprve oficiálně uzavřít, aby mohla další začít. S dětmi fungujeme, Magdalena je jejich úžasná matka," upřesnil.

Popřát mu přišla řada přátel napříč obory, jimiž se věnuje. "Hodně lidí nemohlo, protože jsou na dovolených. Ale jsou tady lidi, se kterými jsem prožil kus života, vědí o mně spoustu věcí, ať dobrých, anebo těch horších, kdy mi museli pomáhat. Ale každopádně zanechali strašně dobrou stopu v mém životě a vždy je rád uvidím," uzavřel.

Kdo Vlastovi přišel popřát a jaké dárky dostal, se podívejte v naší bohaté fotogalerii. ■