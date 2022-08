Potvora z Dynastie Joan Collins (89) se nezdá: Herečka se v bazénu pustila do tance a fanoušci šíleli

Joan Collins stále hýří dobrou náladou. Profimedia.cz

Rekonvalescenci ale pojala s vitalitou sobě vlastní. Když odpočívala v bazénu a slyšela písničku Heart Of Glass od Blondie, pustila se do tance. Herečce to ve světle modrých bikinách seklo a vypadá to, že ji skřípnutý nerv už tolik netrápí. „Jééé, léto,“ dováděla herečka v bazénu.

Joan Collins řádila v bazénu.

Zpovzdálí pak byl slyšet smích jejího manžela Percy Gibsona (57). Fanoušci záhy nešetřili obdivnými reakcemi. „Absolutně úžasné, jsi nejlepší,“ vzkazovali jí hromadně pod příspěvkem, který nashromáždil přes 12 tisíc lajků.

Joan Collins byla se skřípnutým nervem hospitalizována v Monacu před měsícem. Nyní se ve svém sídle v Saint Tropez zotavuje a hýří dobrou náladou. Její zástupkyně dokonce trvala na tom, že se herečka i s bolestmi v noze nehodlá vzdát nošení bot na podpatku. Seriálová potvora Alexis Colbyová je zkrátka k nezastavení. ■