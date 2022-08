Vnučka královny Alžběty II. pracuje za minimální mzdu: Neuhodnete, co dívka dělá

Lady Louise Windsor se navzdory urozenému původu práce nebojí... Profimedia.cz

Osmnáctiletá vnučka britské královny Alžběty II. (96) lady Louise Windsor si před nástupem na univerzitu sama vydělává. Sympatická blondýnka, která má čerstvě po maturitě a na škole vynikala výbornými studijními výsledky, nastoupila do zahradního centra, kde pracuje za minimální mzdu.

Lady Louise, jež je dcerou prince Edwarda a hraběnky z Wessexu Sophie, začala pracovat v zahradnictví od června - krátce poté, co odmaturovala. Několik dní v týdnu vypomáhá se vším, co je zapotřebí. Od obsluhy kas přes vítání zákazníků až po prořezávání a zalévání květin, a to vše za minimální mzdu, která činí 6,83 liber na hodinu.

Královninu vnučku čeká nástup na Univerzitu St. Andrews ve Skotsku, kde bude studovat angličtinu. Na stejné univerzitě se přitom seznámil princ William se svou manželkou, tehdy ještě Kate Middleton.

Přestože dívka žije v paláci za 30 milionů liber, je prý mezi zaměstnanci velice oblíbená a vynachválit si ji nemohou ani zákazníci.

„Zdálo se, že ji i personál zbožňuje. Nestává se každý den, že kupujete begónie od královské rodiny,“ nechal se slyšet jeden zákazník a další se přidal: „Nemohl jsem uvěřit, že je to lady Louise, musel jsem se podívat ještě jednou.“

„Je to opravdu skromná a roztomilá mladá žena, která je zdvořilá a pozorná k zákazníkům. Vypadalo to, že ji ta práce baví. Nikdy by vás nenapadlo, že královninu vnučku uvidíte za pokladnou,“ dodal další překvapený nakupující. ■