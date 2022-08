Kuchař Jaroslav Sapík slavil 70: Na party pozval i ruského velvyslance. Takhle to vysvětlil

Jaroslav Sapík Super.cz

"Jsou to léta a zároveň nejsou, protože v mozku jsem jako osmnáctiletý. Mám radši mladší lidi, protože nechci poslouchat, jak někdo naříká. Všechno mě furt baví. Rozhodně nebudu čekat v rakvi na smrt," řekl Super.cz Sapík, který překonal zdravotní problémy, a i když po operaci páteře stále používá hůlku, tvrdí, že už ji skoro ani nepotřebuje.

A ačkoli se chystá předat rodinný podnik synu Pavlovi, pořád má pracovní plány, o nichž nám v našem videu, kde se rozpovídal i o kuchařských pořadech a knihách, a to rozhodně ne v dobrém, vyprávěl.

Rozebral také současný stav ve společnosti, cestu ze zvyšujících se cen vidí mimo jiné v tom, že se naučíme používat i v kuchyni levnější, ale kvalitní suroviny. "Každý by měl dělat dobře svoje řemeslo. A to neplatí jen v kuchařině. Nejsem příznivcem nějakých dotací. Nechci do toho tahat politiku, ale lidi by měli začít pracovat. Každý si má vydělat na svůj život, pracovat poctivě a neokrádat," rozhorlil se.

I když sám prohlásil, že do rozhovoru nechce tahat politiku, zarazilo nás, že mezi jeho hosty byl i velvyslanec Ruské federace. Zvláště v současné době Ruskem rozpoutané války na Ukrajině je to zarážející.

"Je tady i indická princezna, turecký velvyslanec, francouzský konzul. Já to nebudu řešit. Chodím k nim dělat, oni se ke mně chovají slušně, zaplatí, pozvou mě. Vadí mi, že v dnešní době začali být naši lidi hrozní leváci, něčeho se furt bojí, někam strkáme hlavy. Na co? Je mi jedno, jestli je to Ukrajinec, Rus nebo Američan. Je to slušný člověk a je to můj kamarád," řekl Sapík. ■