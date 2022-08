Vypadá skvěle, ale už by ráda byla babičkou: Chantal Poullain (66) prozradila recept na bezchybnou pleť

Chantal Poullain Super.cz

Před pár dny oslavila narozeniny se dvěma šestkami, ale věk by herečce Chantal Poullain (66) hádal málokdo. A na to, že se pomlau blíží k sedmdesátce, se necítí ani ona. "Jen se mi zdá nespravedlivé, že muži mohou plodit děti pomalu do stovky a ženám to příroda neumožní. Já bych si teď klidně troufla i na dvojčata," řekla Super.cz.