Repríza Prostřena připomněla DJ Lucce skandál s nevyzutýma botama. Názor nezměnila ani teď

DJ Lucca Super.cz

„Ani náhodou, to se tak blbě zoufá, že je to něco strašného. Já si je tam vzala jako módní doplněk, to by to ztratilo kouzlo. Ale tak naštěstí mě přenesli, tak jsem nepoškodila podlahu.“

Reprízu svého soutěžení si ale mile ráda nechala v televizi uniknout. „Já se nedívala ani na premiéru Prostřena. Nedívám se ani na nějaké sety, kde hraju. Říkám si, že to proběhlo a spíš se soustředím na to, co bude, než abych se dívala zpětně do minulosti,“ dodala oblíbená dýdžejka. ■