S písničkami na přání za ní nechoďte: Nejsem jukebox, vzkazuje úspěšná česká dýdžejka

Co je Lucce proti srsti, je hrát na akcích na přání. „Ne, to úplně nenávidím, my jsme dýdžejové, nejsme jukebox. Možná to tak kdysi bývalo, že někde na diskotékách se hrálo na přání, ale teď si DJs mixují to, co se jim libí a spoléhají na to, že se to i lidem bude líbit. Lidi do toho prakticky nemají co kecat,“ řekla Super.cz.

Na akci dorazila s úsměvem a odpočatá, po dovolené na jihu Evropy.

„Bylo to super, byli jsme s manželem a dětmi, jeli jsme autem až do Monaka. Tam máme známé, byli jsme s nimi na lodi a bylo to krásné. Ale všude mnoho lidí, to je nevýhoda prázdnin,“ svěřila se během rozhovoru.

Sama se pyšní dokonalou postavou, kterou se právem chlubí na sociálních sítích. „Já hraji závodně ping pong, dělám pilates, jógu. Když jsem zdravá, týden bez sportu nevydržím, jinak jsem nervózní, mám na tom závislost,“ dodává DJ Lucca alias Lucie Dvořáková. ■