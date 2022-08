Hokejisté se hodili do gala. Podívejte se na krásky Paláta, Pastrňáka a dalších hvězd

Ondřej Palát s manželkou Barborou Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Vyhlášení ankety Zlatá hokejka není jen přehlídkou vynikajících hokejistů, ale i jejich půvabných protějšků. Krásný doprovod měl samozřejmě i vítěz ankety Ondřej Palát (31). Útočník New Jersey Devils vyhrál v prestižní anketě o pouhé čtyři body nad Davidem Pastrňákem (26), jenž ve Zlaté hokejce kraloval posledních pět let.

Palátovi v hledišti tleskala jeho manželka Barbora, kterou si bral před šesti lety a má s ní dceru Adélku. Populární „Pasta“ tak bral po letošním bronzu na mistroství světa pro změnu stříbrnou pozici. Na akci přišel se svou švédskou partnerkou Rebeccou, s níž letos zapařil i na karlovarském filmovém festivalu.

„Budou to Vary bary, filmy nestíháme. Vidím to tak do pěti, šesti ráno,“ vtipkoval v červenci se Super.cz Pastrňák, který nezkazí žádnou srandu.

Páté místo ve Zlaté hokejce získal Tomáš Hertl (28) ze San Jose Sharks. I z něj už je ženáč. Před třemi lety se oženil s dlouholetou přítelkyní Anetou. Společně vychovávají syna Tobiase. S protějškem se na slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky objevil také útočník Caroliny Hurricanes Martin Nečas (23). ■