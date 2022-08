Do Čsl. televize se přihlásila z hecu a vyšlo to. Legendární hlasatelce čerstvých 70 netipnete ani náhodou

Marie Tomsová se po operaci očí nejspíš zbaví brýlí. Michaela Feuereislová

„Asi se zbavím brýlí, u mě to byla vždycky sázka do loterie, jestli přes ně dobře uvidím. Zvykla jsem si na multifokály, ale ne vždy přes ně dobře viděla. protože mám komplikovanou vadu. Operace to snad vyřešila,“ řekla Super.cz Tomsová, která koncem června oslavila 70. S horším zrakem se potýká od mládí. Dokonce na druhém rande přehlédla svého vyvoleného.

V klidu, bez sportování a řízení auta, byla měsíc. Druhé oko prodělalo operaci 21. července, takže se ukázněně chovala až do půlky srpna. Přesto prožila dva pobyty s manželem a partou sportovních prátel v Nové Bystřici v České Kanadě. Při tom druhém už se opět kochala krásnou krajinou ze sedla elektrokola, na které nedá dopustit.

Milují končiny v Albeři, kam míří od mládí. „Do tábora Karlovy univerzity u rybníka Osika jsme jezdili povinně jako vysokoškoláci, já poprvé v osmnácti na sportovní soustředění s fakultou. Pak jsme tam absolvovali veškeré sportovní kurzy.“

Manžel Miloš, právník, hrával basket za oddíl Humanita, takže u hranic s Rakouskem trávívali týden každé léto s partou basketbalistů, později i s dětmi. Jejich syn Miloš (32) je múzicky nadaný, skládá hudbu i texty, kreslí a spolupracuje s ČRo Olomouc. Mladší Michal (31) vystudoval cestovní ruch, pracuje v marketingu.

Marie nám prozradila, jak se ke své profesi dostala ona. Ač má obor čeština a výtvarné umění na Filozofické fakultě UK a chtěla ilustrovat dětské knížky, z hecu se přihlásila do Československé televize na konkurs. „A protože o nic nešlo, tak to vyšlo,“ říká se smíchem.

Konkursu se zúčastnilo 500 dívek a dva kluci. Už měla průpravu před kamerou, dělala křoví v klipech, přivydělávala si při studiích jako modelka a čeština byla bonusem. Takže ji v roce 1977 přijali. V televizi působila do roku 1996, kdy odešla kvůli mateřským povinnostem. Od té doby moderuje v rádiích, uvádí společenské akce, napsala několik knížek. ■