Honza Dědek si na dovolenou vybral neobvyklou destinaci: Takový adrenalin nečekal

Honza Dědek si vybral netradiční místo pro dovolenou. Foto: archiv H. Dědka

„Původně jsem navrhoval Island, ale protože tam se teď teplota pohybuje okolo deseti stupňů nad nulou, Tereza vyhodnotila, že léto netrvá moc dlouho a Island se jí nezdál jako pravá letní destinace. Navrhovala Albánii, kde je 35 stupňů i víc, ale to jsem zase já vyhodnotil, že není pro moje temporytmy. A tak jsme se nakonec shodli na Gruzii,“ vysvětloval Honza Dědek.

„Je tam oblast Ureki, kde jsou pláže jako v Chorvatsku, ale také oblasti v horách, kam vede jediná silnice. Má přes čtyřicet kilometrů, kterou ale jedete pět hodin, a to ještě s řidičem, který zvládne ten zběsilý terén. A v těch horách se bydlí v domcích podobných slovenským salaším, ale s teplou vodou a s wifinou. Přišlo nám, že to ukojí touhu po dovolené nás obou,“ vysvětlil.

Z Gruzie si přivezl i jeden adrenalinový zážitek. „Pro mě byl velký adrenalin v městečku Omalo, kam jsme přijeli po pěti hodinách terénní jízdou. U něj jsou další vesničky v horách, kam můžete dojít celodenním výletem pěšky nebo si pronajmout koně. Já jsem nikdy na koni neseděl, ale Tereza jezdívala, a tak si ty koně chtěla půjčit. Pořád na mě ale musela čekat. Jel jsem asi šest hodin na něčem, co se podle mě naprosto nedá ovládat," svěřil.

Přesto na Gruzii, ze které se vrátil teprve před pár desítkami hodin, prý nikdy nezapomene. „Každému Gruzii doporučuju. Je málo zemí, kam bych se chtěl vrátit. Raději poznávám nové, ale vím určitě, že do Gruzie se vrátit chci. Jsou tam velmi pohostinní lidé a dobré jídlo," uzavřel moderátor, který se se svojí show stěhuje z Malostranské besedy do Švandova divadla. "Nechtěl jsem Besedu opouštět, mám ji rád, ale chci mít v pořadu živou kapelu. A hned v prvním díle zahraje Lucie se symfonickým orchestrem a na to se vážně těším,“ slibuje Honza Dědek. ■