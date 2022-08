Stropnický pro ni skončil: První slova Agáty Hanychové o rozvodu mámy Veroniky Žilkové

Agáta Hanychová vzala do společnosti sestru Kordulu. Super.cz

Kordula se k rozvodu rodičů vyjádřit nechtěla, je jasné, že i pro ni to je náročné období. Na večírku se ji snažila Agáta rozptýlit. "Dala jsem mámě mé děti, já si vzala její dítě a jsme tady. Užijeme si to, myslím, že teď potřebuje starší ségru," řekla Super.cz Agáta.

I pro ni bylo překvapením, že Stropnický podal žádost o rozvod, aniž by to její matce předem řekl. "Byl to šok i pro mě, myslím si, že se to po osmnácti letech nedělá. Je to jedna esemeska," říká rázně Agáta.

Se Stropnickým prý není v kontaktu. "Napsala jsem mu už dřív, teď s ním nejsem v kontaktu tři měsíce. Je jasné, že já budu vždycky stát za mámou. Já se s ním bavit už nechci, pro mě skončil," dodala Agáta. ■