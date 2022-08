Tohle nikdo nečekal. Gril za 100 tisíc, jezírko, bazén i vlastní kryt. Český zpěvák ukázal své sídlo

Zdeněk Hrubý Super.cz

Pro radost si pořídil i jezírko, v němž chová koi kapry a malé karásky. "Mám rád přírodu a zvířata, je to takový uklidňující koutek. Daří se jim, zdárně se třou. Někdy si tam na chvilku sednu a jenom rozjímám. Jen budu asi muset pořídit výkonnější filtr, protože kvůli letošním vedrům je voda hodně zelená," vyprávěl. Chtěl by si pořídit i slepice, to mu ale partnerka zatrhla.

U vody jsme zůstali, když jsme probrali bazén. Zdeněk ho dlouho odmítal, nakonec pořídil nadzemní, čehož trochu lituje. Časem uvažuje o zapuštěném, v současných cenových relacích to bude ale dost velká investice. "Teď je to strašně drahé, snad se ty ceny uklidní," věří.

Překvapením bylo, když nám Zdeněk ukázal, že má na zahradě i jakýsi bunkr, anebo kryt. "Už tady byl, když jsem pozemek kupoval. Je to velký podzemní sklep. Původní majitel tam skladoval brambory a jablka. Nechal jsem ho, jen jsem tam přidal komínek, a dalo by se tam přežít. Je tak pro čtyři nebo pět lidí," svěřil.

Jak to na zahradě zpěváka a skladatele úspěšných muzikálů Robinson Crusoe a Ostrov pokladů, který napsal spolu s Josefem Lauferem (83), a od září se bude opět uvádět v divadle Broadway, vypadá,