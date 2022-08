Ze Survivoru si odnesl 2,5 milionu. Bratr Evy Perkausové řekl, za co peníze utratil

Vladimír Čapek Super.cz

„Budu poprvé strejda, tak se na to těším. S Evičkou jsme se nedávno viděli, hráli jsme spolu karty, poker. Moc jí to sluší a samozřejmě doufám, že vše proběhne naprosto v klidu a že jí to mateřství bude dávat jenom ta pozitiva. Já už jsem si tím prošel, já už otec jsem,“ řekl Super.cz.

Vláďa je otcem dcerky a svěřil se, že se nebrání dalšímu potomkovi. Kdyby se povedl syn, aby měl doma páreček, byl by šťastný. "Ale je to vlastně jedno, hlavně ať je to zdravé," říká.

Díky vítězství v Survivoru si odnesl pohádkovou výhru v hodnotě 2,5 milionu korun. Peníze ihned investoval, na jeho největší sen to ale nestačilo.

„Vzhledem k tomu, že se tady všechno hroutí, tak mít peníze na účtu by byl nesmysl. Utratil jsem je za nemovitost, ale není to ten můj cíl, který mám, tedy domeček, to prostě nestačí."

I když byl Survivor drsná zkušenost, soutěž by si Vláďa klidně zopakoval. „Ten zážitek byl životní, a šel bych do toho znova,“ dodal. ■