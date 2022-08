Potetovaná kráska Sharlota prozradila, kam vyrazí na svatební cestu: Tahle dovolená bude stát balík

Sharlota se chystá splnit si velký sen! Michaela Feuereislová

"Je to furt stejný. Vždycky se nad tím pozastavím, když s někým mluvím a chci říct 'můj partner', a vlastně si uvědomím, že je to můj manžel," řekla Super.cz.

Sharlota práskla, že její muž Lukas Blakk v manželství malinko zpohodlněl. "Přijde mi, že trošku polevil. Říkala jsem mu: 'Hele, kamaráde, svatba sice dobrý, ale furt se snažíme',“ směje se.

Zatímco si Sharlota zvyká na staronový život s osudovou láskou, Lukas jede v zaběhlých kolejích. "Furt čekám na tu chvíli, kdy můj manžel místo 'moje holka' řekne 'moje manželka'. Ještě to neproběhlo a podle mě ani neproběhne. Já i v devadesáti budu jeho holka," vypráví s nadsázkou.

Otevřená byla i ohledně plánů jejich svatební cestu, kterou chystají až na příští rok, a to z důvodu pracovního vytížení. "Květen nebo červen bychom to mohli stihnout," těší se.

Svatební cesta to nebude ledajaká, vydají se objevovat krásy za velkou louži, do USA, které rozhodně nepatří k levným destinacím. "Naše vysněná destinace je projet USA. V rámci těch nejznámějších, nejklasičtějších míst, jako je Los Angeles, Las Vegas. My milujeme filmy, takže se chceme podívat i do studií. To je pro nás velkej sen. Za oceán jsme se spolu za těch osm let zatím nepodívali," prozradila Super.cz. ■