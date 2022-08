Skořápkář z devadesátek? Hynek Čermák změnil image a není to zrovna lichotivé

Hynek Čermák Foto: archiv Děti Nagana

Pro roli klidně změní image, i když to není zrovna lichotivé a slušivé. Herec Hynek Čermák se vrátil do devadesátých let v nové roli hokejového trenéra ve filmu Děti Nagana. Knír, šusťáková bunda, kšiltovka a legendární „plísňáky“ nesměly chybět.

„Pro mě je to návrat do mého raného mládí. Je zajímavé vidět teď kluka, který má boty, co jsem nosil, když mi bylo devatenáct. Nagano jsem sledoval. Každý z nás si přesně pamatuje, co dělal, když naši hokejisté vyhráli. Tento film odráží tu náladu a hrdost, která byla v každém z nás po tomto vítězství,“ vzpomíná Čermák na výhru století.

Po boku Čermáka si v chystaném filmu zahrál i Dominik Hašek, který zažil Nagano na vlastní kůži. "Český hokej potřebuje, aby si kluci šli zahrát hokej na plácek s tenisákem před barák nebo s pukem na zamrzlý rybník. I tam se dají objevit nové talenty. A o tom ten film je. Nám tuhle inspiraci přinesla hokejová generace 70. let a já budu moc rád, když ji ta naše „naganská generace“ podobně předá dnešním klukům,“ říká Hašek.

Premiéra rodinného filmu Děti Nagana, který je věnován nejen Dominiku Haškovi a všem hrdinům z Nagana, ale i legendárnímu trenérovi Ivanu Hlinkovi, se plánuje na 23. února 2023, kdy uplyne přesně 25 let a jeden den od získání hokejové zlaté olympijské medaile. ■