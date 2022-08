Vzpomínáte na nejslavnější dvojčata z přelomu milénia? Takhle dnes vypadá Ashley a její snoubenec

Ashley Olsen a Louis Eisner na dovolené v Itálii Profimedia.cz

Dnešní třicátníci si jistě pamatují na roztomilé sestry Olsenovy, které jako malé holčičky odstartovaly svou slávu v seriálu Plný dům a následně se objevily v řadě rodinných filmů jako Jedeme k babičce nebo Malé dohazovačky. Díky jejich velkým modrým očím a blonďatým vláskům je zkrátka od 90. let milovat celý svět.

V dospělosti si pak zahrály třeba ve Výletu do Říma nebo v Jednom dni v New Yorku. V poslední dekádě se Ashley i Mary-Kate stáhly do ústraní a věnovaly se spíš podnikání v oblasti módy.

Zatímco Mary-Kate byla až do loňského roku provdaná za Oliviera Sarkozyho, bratra bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, Ashley je v dlouhodobém vztahu s umělcem Louisem Eisnerem, jenž je synem známého advokáta a bývalého šéfa společnosti The Geffen Film Company, a zároveň zakladatele neziskové organizace Young Eisner Scholars pomáhající dětem ze znevýhodněných rodin.

Ashley s Louisem podle všeho zažívají lásku jako z románu, po pěti letech vztahu vypadají stále velmi zamilovaně a momentálně si užívají dovolenou ve společnosti několika přátel na italském ostrově Pantelleria.

V minulosti Ashley tvořila pár například s cyklistou Lancem Armstrongem, finančníkem Richardem Sachsem či producentem Mattem Kaplanem. Mezi její partnery patřili i herci Jared Leto či Justin Bartha. ■