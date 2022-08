Agátin ex Sámer Issa: Co říká na vztah modelky s Jaromírem Soukupem?

Sámer Issa Super.cz

Je to už více než 10 let, co finalista první řady Česko hledá Superstar Sámer Issa (37) randil v té době s pořádnou rebelkou Agátou Hanychovou (37), a to několikrát. Pár se tehdy rozcházel a scházel, až to vypadalo, že bez sebe nemůžou být. Nakonec ale zůstali přátelé a v kontaktu jsou dodnes.