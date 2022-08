Zpěvák Petr Kolář je opět single: Vztah s pohlednou brunetkou nevyšel

Petr Kolář Michaela Feuereislová

„Mám se fajn. Prodávám dům a už nemám přítelkyni Markétu. Jsme dospělí, ono to úplně nefungovalo. Jako dospělí si to můžeme říct. Takže ji už nemám a jsem teď single, tak je to super,“ řekl ShowTimu.

Předtím byl Kolář dlouhých deset let s Lenkou Chlupáčovou, ke které odešel po rozchodu s matkou svých dvou synů. Vztah s Lenkou se rozpadl loni na podzim, poslední společenskou akcí, kterou spolu navštívili, byla říjnová premiéra dokumentu o Karlu Gottovi.

„Rozešli jsme se v dobrém, občas se to tak děje,“ řekla tehdy Super.cz Chlupáčová. ■