Lela Vémola se po svatbě ztrácí před očima! Takhle hubené nohy neměla nikdy předtím

Lela s manželem Karlosem Vémolou Herminapress

Lela Vémola (33), za svobodna Ceterová, se ztrácí před očima. Manželka Karlose Terminátora Vémoly (37)už před svatbou se svým zápasníkem hubla, aby vypadala co nejlépe ve svatebních šatech. Po veselce jdou kila dolů dál.

"Je mi 33 let a nikdy jsem neměla tak hubené nohy jako teď. Mám z toho opravdu radost," pochlubila se Lela a rovnou prozradila recept na to, jak se dostat v tak krátké době po porodu do formy.

"Nejím pečivo, jen jednou za čas. A důležitý je pohyb, a to jakýkoliv, jen ať je to pohyb. V noci nevyjídám ledničku, jím menší porce a nepřejídám se. Ale dopřeji si sladké i těstoviny, když si to tělo žádá," prozradila svým fanouškům máma dvouleté dcery Lili a osmiměsíčního syna Rockyho.

Za jejich otce, zápasníka Karlose Vémolu, se Lela provdala letos v červenci. Na svatbě si přála vypadat jako princezna, zvolila honosné bílé šaty s výstřihem, závoj a také korunku. „Měla jsem celý život nějakou představu, abych na svatbě vypadala jako princezna. Dopadlo to geniálně. Krásnější šaty jsem si přát nemohla,“ řekla Super.cz na veselce. ■