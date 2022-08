Jak tráví léto Andrea Kalivodová? Operní diva si užívá v plavkách doma u bazénu

Andrea Kalivodová Foto: se svolením A. Kalivodové

„Čerpáme síly na novou sezónu. Doma na zahradě, kde je opravdu hodně legrace i rodinné pohody,“ svěřila se Super.cz operní diva, která předvedla svou figuru. „Již od září nás čeká opravdu hodně práce, koncertů i úkolů. Po novém roce pak také tři koncerty ve Francii a od března opět Rusalka ve Státní Opeře Praha. Také jsme připravili s produkcí letní turné na příští léto,“ prozradila nám Andrea, která už letos stihla s rodinou i dovolenou u moře.

Vedle času s rodinou se věnuje také svému projektu. „Hodně teď v létě žiji také prací a našimi workshopy Kdopak by se bál, když se řekne opera, či muzikál. Objevování nových talentů, a to i na zcela “nečekaných“ místech. To mě skutečně velmi baví. Komunikuji s nevidomými umělci již několik let. Vnímají hudbu velice intenzivně a jinak,“ prozradila Andrea.

„Vybrala jsem úžasné tři děti pro další spolupráci. K vánočním koncertům a natáčení klipu. Tahle práce má smysl a mě to moc baví. Navíc už jsme z našich workshopů vybrali asi osm skvělých talentů, se kterými budeme nadále profesionálně pracovat. Rádi děláme naše workshopy pro děti, které mají nižší startovní čáru. Ať už jsou to děti z dětských domovů či se zdravotním postižením, právě zde nacházíme hodně talentů,“ dodala nadšená Andrea Kalivodová. ■