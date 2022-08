Gábina Partyšová opět dráždí vypracovaným tělem v plavkách: Takhle si užívá dovolenou u sousedů

Gabriela Partyšová Foto: Kristýna Dvořáková

Gábina se ráda vrací na místa, která jí přirostla k srdci. Jedním z nich je i rakouské městečko Laa an der Thaya, na hranicích Česka a Rakouska. „Jezdím sem s Kristianem už 5 let. Máme rádi vodu a tu termální obvzlášť. Jsme schopni v ní trávit celé dny až do setmění,” svěřila se Super.cz Partyšová z lázní odkud poslala pozdrav v plavkách.

Moderátorka si užívá prázdniny svého syna, který po prázdninách nastupuje do posledního stupně základní školy. „Cestujeme teď častěji, protože mimo prázdniny hodně pracuji a Kristian studuje česko-kanadskou školu,“ prozradila moderátorka, která vzala do termálů i neteř Kristýnu, která je jí podobná a moderátorka se v ní vidí.

„Je to moc milá holka a nepokazí žádnou legraci,“ prozradila moderátorka, která má v oblibě dovolené spíše aktivnější, a i tentokrát se mohla se synem a neteří sportovně vyžít. „Každé ráno po 6. hodině chodíme do fitka a plavat. Také jsme si zde půjčili elektrokola a hodně plavali. Byla jsem i na skvělé lekci jógy,” řekla Super.cz Gábina.

Přes prázdniny Partyšová nemoderuje společenský magazín Život ve hvězdách, ale několikrát zaskočila do Snídaně s Novou, kterou moderovala 7 let. „Nejvíce moderuji golfové turnaje a letos jich mám opravdu hodně. Baví mě taková práce, navíc si ještě většinou zahraji golf, kterému jsem úplně propadla. V těchto dnech se chystáme se synem i na Czech Masters, kde budeme doprovázet jako publikum po hřišti výborné hráče,“ dodala moderátorka. ■