Slavná zpěvačka, která chtěla být oslovována ‚oni‘, má nový objev. Co na něj říkáte?

Demi Lovato a její nový partner Jordan Lutes Profimedia.cz

Zpěvačka Demi Lovato (29), která loni šokovala fanoušky svým prohlášením, že se cítí být nebinární a přeje si, aby ji veřejnost oslovovala ‚ono‘ či ‚oni‘, aby si to po roce opět rozmyslela a chtěla být oslovována opět jako žena, se ukázala s novým partnerem. Jde o kanadského muzikanta Jordana Lutese, s nímž v úterý vyrazila na večeři do restaurace Lavo v New Yorku.