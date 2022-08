Nemám ráda, když na mě někdo sahá, přiznala půvabná seriálová herečka. A zapózovala jako modelka

Sára Rychlíková Foto: foto pro Glanc - Ivy E. Morwen

Půvabná herečka Sára Rychlíková si vyzkoušela roli modelky. I když by se mohlo zdát, že jsou herečky s focením sžité, ne vždy je to pravda a stud na chvilku převládne.

„Nikdy jsem se jako modelka neživila, já v mládí hodně sportovala, to byl můj koníček,“ svěřila se herečka, která pózovala pro titulní stranu časopisu Glanc.

„Tahle parta byla na focení skvělá. Líbilo se mi to, jinak je toho člověk z práce přehlcený. Nemám moc ráda, když na mě někdo příliš sahá, to přiznávám. Musím ale říct, že fotografka Ivy Morwen byla velmi příjemná. Ze začátku jsem se docela styděla. Trvalo to tak patnáct minut, a i když jsem extrovert, přece jen jsem byla mezi novými lidmi. Potřebuji chvilku na rozkoukání,“ prozradila.

Jakmile prý opadl ostych, rozjelo se to. Sáru Rychlíkovou nově diváci Primy uvidí v seriálu Dobré zprávy, kde si zahraje moderátorku fiktivní televize. A také miláčka národa a módní ikonu. „Jsem moc pokojená, díky tomu jsem si začala nakupovat do svého šatníku kostýmky, sáčka a elegantní věci. Mona mi provětrala šatník,“ smála se herečka, jež si ráda nechá poradit od stylistů, ale zároveň dá i na vlastní názor.

„Někdy se mi stane, že mi věci, které přinese stylista, nepřijdou vkusné, ale na druhou stranu, když se potkáme, tak si velmi ráda nechám poradit a využiju jeho služeb. Co se týká natáčení, tak tam si klidně obleču cokoli, co mi připraví. Nemám s tím problém. Ale výjimka potvrzuje pravidlo, takže pokud by mi přišlo, že se to k roli nehodí, tak to řeknu,“ uzavřela Rychlíková ■