Kuchař, který nejí? Bývalý Kluk v akci Filip Sajler popsal zvláštní stravovací návyky

Bývalého Kluka v akci sice už nevídáme na televizních obrazovkách, kde s Ondřejem Slaninou figuroval dlouhých sedmnáct let, nicméně vaří pořád. Setkali jsme se v jedné z firemních kantýn, které obhospodařuje. O konci Filipa Sajlera v pořadu už bylo řečeno dost, tentokrát jsme se bavili na téma, co sám jako kuchař rád jí a jak je možné, že je stále štíhlý.

"Mám rád dobrý chleba s máslem, špekáček na ohni, ale vedle toho není vůbec špatný humr, kaviár a šampaňské. Čím jsem starší, vyhledávám spíš jednoduché chutě, srozumitelné, jasné a dobré suroviny. A k tomu skvělé pití, mám rád víno a plzeňské čepované pivo," vypočítal svoje stravovací preference poté, co spolu s herečkou Chantal Poullain připravili slávky podle jejího receptu.

Stejně jako téměř obézní operní pěvkyně, tak ani kuchaři s pupkem už nejsou pravidlem. Jak ale na to, když musejí ochutnávat?

"Nejsem zvyklý se přejídat, a když stojím v kuchyni, tak nejím vůbec. Mám navíc takový rituál, že jím rád v klidu. A jestli je to snídaně, oběd nebo večeře, je vcelku jednu. V zásadě mi stačí jedno jídlo denně. Když jsem v kvapu, dám si radši jablko a vodu a stačí mi to," překvapil nás Filip.

"Žádné diety ale nedržím, rád se hýbu a sportuju. Bez toho by to nešlo, sport by mi chyběl," dodal a nás zajímalo, zda mu nechybí účinkování na obrazovce. "Vlastně už ani ne, byly to krásné roky, hodně jsme toho zažili, ale já říkám, že všechno má svůj začátek a konec," vysvětlil Sajler a v našem videu se ještě o něco víc rozpovídal. ■