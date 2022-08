Manžela, který není z branže, si nemůže vynachválit: Je to velký dar, vyznala se zpěvačka

Kateřina Bohatová Super.cz

Patřila k umělkyním, které covidovou pauzu využily k tomu, že si naordinovaly opravdovou mateřskou, kterou by v době fungování divadel mít nemohly. Kateřina Bohatová už je maminkou tříletého syna a vrací se na scénu v muzikálu s hity Hany Zagorové (75) Biograf láska, který se bude od září uvádět v divadle Kalich.

"Ale nehraju jen muzikály. Ráda se zatoulám do činohry, moc ráda zpívám, vzniká dokonce i moje vlastní tvorba a z toho jsem úplně nadšená. V létě natáčím osmidílný seriál v režii Karla Janáka Agrometal. Takže léto mám náročné profesně i jako máma, musím to produkčně hodně sladit," řekla Super.cz.

Na rozdíl od mnoha svých kolegyň si Kateřina nezvolila životního partnera z branže.

"Můj manžel je stavař, ale je obrovský divadelní fanoušek. Je moje obrovská podpora a skoro, jako by byl můj manažer. Už zná líp než já můj diář i texty. Do toho je fantastický táta, takže mám přenádherné zázemí. Je to velký dar mít takový vztah a rodinu," uzavřela. ■