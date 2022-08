Její chata, rodina i novomanžel v jednom klipu: Zpěvačka Debbi odhalila soukromí jako nikdy dřív

Debbi s manželem Tomášem v klipu k písni V dobrým i zlým. Video: Universal Music

Zpěvačka Deborah Kahl alias Debbi (29) na sebe upozornila již před dvanácti lety prvním velkým hitem Touch The Sun. Od té doby vydala mnoho písní, několik alb, a daří se jí nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.

"Je to tak. Vstoupila jsem do nové etapy svého života. To jak v té soukromé, tak v té profesní části. Jsem zamilovaná a několik dní vdaná. V písni V dobrým i zlým se obě tyto části prolnuly," říká zpěvačka.

V nejnovějším klipu V dobrým i zlým, který nazpívala historicky vůbec poprvé česky a podílela se na něm autorsky, nechala fanoušky nahlédnout do svého soukromí jako nikdy dřív. Ukázala nejen manžela, maminku a sestru, ale i svoje nejoblíbenější místo.

"Je to vyznání lásky nejen mému manželovi, ale i poděkování mým nejbližším. Mojí mámě a sestře. Proto moje autorská prvotina a proto čeština. Chtěla jsem, aby mi všichni rozuměli a věděli, že to myslím vážně. Právě proto se ve videoklipu objeví můj manžel, mamka, ségra i pes Woody," přibližuje Debbi.

Debbi svým novým songem otevírá pomyslné dveře do nové etapy svého života. "Z písně mám vážně radost. Vše vznikalo hodně spontánně. Improvizovali jsme ve studiu. Jen klavír a zpěv. Zpívala jsem, co jsem v ten okamžik cítila," prozradila rusovlasá kráska. ■