I z ní si dělal legraci Ondřej Sokol. Jaké vtípky vymyslel na adresu Kvízové dámy z pořadu Na lovu?

Dagmar Jandová alias Kvízová dáma TV Nova

Dagmar Jandová (43), které v zábavném vědomostním pořadu Na lovu nikdo neřekne jinak než Kvízová dáma, je zatím jedinou ženou mezi lovci, kteří si to se svými takřka bezednými vědomostmi rozdávají pod moderátorskou taktovkou Ondřeje Sokola (50) se soutěžícími.

Sympatická Dagmar teď poodkryla i něco ze svého soukromí. Doma jí prý u televize fandí dvě dcery, které jsou jejími nadšenými fanynkami. „Jsem vdaná a mám dvě dcery. Ty jsou z mé role lovkyně nadšené, soutěž sledují a moc se jim líbí,“ prozradila lovkyně, jež vyniká především v oborech, které mají blízko k přírodě, a dále v zeměpisu, divadle nebo literatuře a starších českých filmech.

Paní Dagmar už si zvykla i na to, že ji lidé na ulici občas i poznávají. „Můj osobní život se nezměnil, vše je při starém, člověk musí nadále řešit obyčejné každodenní záležitosti. Lidé na ulici mě poznávají, vesměs říkají, že se jim pořad líbí a dělá jim radost, což mě moc těší, občas se chce se mnou někdo vyfotit nebo požádá o podpis. Kamarádům se pořad líbí, ale největší radost mají přece jen moje dcery, které sledují všechny díly jak moje, tak kolegů,“ dodala.

A co ji nejvíc baví ve volném čase? „Volného času moc není, snažím se ho trávit s dcerami,

a když si udělám chvilku, tak ráda zajdu do divadla nebo na koncert, ale také na výlety do přírody a na rozhledny. Takovým mým zvláštním koníčkem je i fotit makrosnímky motýlů, brouků a jiného hmyzu,“ řekla.

Kvízová dáma si pochvaluje i humor moderátora Ondřeje Sokola, který je znám svými vtipnými hláškami.

„Ondra je skvělý jako moderátor i jako parťák v zákulisí, všechny nás baví i mimo kamery a chová se velmi mile. Co se týče moderování, přijde mi až neuvěřitelné, kolik vtipů je schopný v pravý okamžik vymyslet. A jaké jsou jeho nejlepší hlášky? Kamarádi mají rádi například tu, že si dělám selfíčka pevnou linkou, v práci si zase kolegové raději neoblékají kostkované košile, abych jim nevyluštila rukávy,“ smála se Jandová, jež se v pořadu Na lovu střídá s dalšími kolegy lovci - Jakubem Kvášovským alias kalkulátorem, Václavem Slabyhoudkem, kterému se říká pan Lišák a Jiřím Martínkem - obávaným doktorem Vševědem.

Nové díly pořadu Na lovu vysílá Voyo, od pondělí 22. srpna pak poběží každý všední den na Nově. Od září se pak diváci mohou těšit na sobotní pořad Na lovu – hvězdný speciál se známými českými osobnostmi. ■