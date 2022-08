Bude už třetí Noidova nevěsta: Tanečnice Eliška Grabcová na zkoušce svatebních šatů prozradila detaily veselky

Eliška Grabcová Super.cz

Pár bude oddán 3. září, místo sice Eliška svěřit nechtěla, jisté ale je, že to bude někde u vody.

"Budeme mít dvaatřicet hostů, hlavně z rodiny, kdy se někteří pořádně neznají. Moje maminka viděla Vaškovu dvakrát, tátu jen jednou. A protože tam bude dvanáct dětí, tak máme objednaný i nafukovací hrad. Bude to spíš takový večírek a společně si zachytáme i ryby," uvedla tanečnice.

Elišce už se povedla shodit téměř všechna těhotenská kila, to je ostatně zřejmé v jedněch ze šatů, které si u módní návrhářky Terezy Sabáčkové zkoušela. Odhalují totiž její bříško. "Kdysi jsem si přála šaty ve stylu mořské panny, ale už po prvním porodu jsem od toho kvůli bokům upustila. Teď se soustředím hlavně na to, aby šaty byly i pohodlné pro kojení, protože Aninka bude v době svatby pořád plně kojená. A možná budu mít i věneček. Začaly mi padat vlasy, tak to zakryje ta lysá místa," popisovala.

Jediné, co kromě došití šatů na veselku ještě chybí, jsou snubní prsteny. "Vašek neměl čas jít je se mnou vybrat. Tak možná dojde k tomu, že si půjčíme nějaký pohádkový prsten od holčiček a snubní koupíme až po svatbě," doplnila budoucí nevěsta. ■