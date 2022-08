Veroniku Žilkovou u soudu o střídavé péči šokoval Martin Stropnický. Nečekaná žádost o rozvod

Veronika Žilková požaduje po Stropnickém střídavou péči. Michaela Feuereislová

„Před zahájením soudu, už přímo v soudní místnosti, jsem se dozvěděla zcela šokující informaci, která byla, že Martin Stropnický dnes ráno podal žádost o rozvod. A protože se to jmenovalo „soud o střídavou péči do rozvodu“, tak vlastně nebylo o čem jednat a ten soud byl odročen na listopad,“ řekla v ShowTimu herečka s tím, že dřívější termín si Stropnický nenašel.

O žádosti o rozvod prý Žilková neměla vůbec tušení. „Ani Kordulka, ani já jsme nevěděly, že tatínek chystá žádost o rozvod. A jediné, co mě napadlo: „Jak já to tý holce zase řeknu?“ Zase ten otec nesebral odvahu jí to říct sám,“ dodala Žilková, která stojí o střídavou péči.

O tu ale podle ní Stropnický nemá zájem. „Před dvaceti lety se Martin Stropnický, tehdy byl velvyslanec ve Vatikánu, vracel kvůli dětem předčasně, aby se podílel na jejich výchově. Tak jsem doufala, že i tentokrát, není to předčasně, ale bylo by to v termínu, že by mohl pochopit, že ta dcera ho taky potřebuje, jako ho potřebovaly tři předchozí děti. Opak je pravda,“ postěžovala si Žilková, podle níž si velvyslanec pobyt v Izraeli o rok prodloužil, aby mohl trávit čas se svou přítelkyní.

„No a proč chci střídavou péči? Ta holčička už devět let, co táta šel do politiky, zažívala docela krutý dětství. Žila s ochrankou, ochranka s ní chodila do školy, na tábory, na tancování, protože v té době byl vlastně útok extremistů na rodinu mistra obrany, pak jsme odjeli do Izraele. No tak jsem si říkala, tak je to poslední rok, než bude velká, než jí bude osmnáct, tatínek tam čtyři roky byl, tak třeba by se mohl vrátit a nejenom psychicky, ale i fyzicky pomoct tý holce kolem jejího života a budoucí profese. Tak, že by se mohl vrátit a navázat s ní vztah. Ale je vidět, že pro něho je bohužel kariéra a nějaký finance víc než ten vztah. Škoda, že ty předchozí děti mu stály za to, aby se vrátil a tahle mu za to nestojí,“ nebrala si servítky herečka.

Stropnický ale popírá, že by mu na dceři nezáleželo. Do detailů ale zacházet nechtěl. „Na Kordulce mi velice záleží. Doufám, že časem zvítězí racionalita tak, aby byl naplněn zájem naší nezletilé a zároveň již téměř dospělé dcery. Jsem ale přesvědčený, že právě proto tohle téma nepatří na veřejnost,” řekl ShowTimu. ■